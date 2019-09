Ascolti TV Domenica 23 settembre 2019: ascolti del Day time, access time, preserale, mattino, mezzogiorno pomeriggio, seconda serata

Come sempre molto attesi, stanno arrivando in questi minuti i dati degli ascolti televisivi della giornata di Domenica 23 settembre 2019.

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 19% con 4.587.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.253.000 spettatori con uno share del 13.5%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.097.000 spettatori (4.7%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.077.000 spettatori nella prima parte (4.6%) e a 1.020.000 (4.2%) nella seconda. Su Rai3 Grazie dei Fiori ha interessato 893.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su TV8 4 Ristoranti sigla il 3.3% con 783.000 spettatori e sul Nove Camionisti in Trattoria se convince 430.000 (1.8%).

Ascolti TV 22 Settembre 2019: Day Time. Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.711.000 spettatori (15.4%) e Reazione a Catena 3.930.000 spettatori (19.5%) nella seconda. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la sfida segna 1.957.000 spettatori con l’11.5% di share e Caduta Libera 2.774.000 (14%). Su Rai2Novantesimo Minuto – La Tribuna piace a 1.008.000 spettatori pari al 5.9% mentre Novantesimo Minuto è la scelta di 1.041.000 spettatori, pari al 5.4% di share e NCIS piace a 897.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Blob segna il 4.1% con 902.000 spettatori. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha totalizzato 490.000 spettatori (2.7%) e CSI New York 511.000 (2.4%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 705.000 spettatori con il 3.3% di share. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 226.000 spettatori (share dell’1.3%).

Ascolti TV 22 settembre 2019: Day Time. Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 290.000 spettatori con il 14.5% di share nella presentazione, 738.000 (19.1%) nella prima parte e 1.535.000 (20.6%) nella seconda; Nostra Madre Terra segna il 13.8% con 1.161.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.224.000 spettatori pari ad uno share del 13% e la Santa Messa è stata seguita da 1.368.000 spettatori (14.8%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.080.000 telespettatori con il 17.4% di share mentre Planet segna il 6.6% con 549.000 spettatori. Su Rai2 la Coppa del Mondo di Rugby sigla il 6% con 350.000 spettatori e Tg2 Dossier ha tenuto compagnia a 304.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 The O.C. totalizza un ascolto di 173.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Rai 3 TgR – Puliamo il Mondo convince 293.000 spettatori con il 3.5% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 689.000 spettatori (8.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 103.000 spettatori con il 3.6% di share nelle News e 255.000 spettatori (3.6%) nel Dibattito. Su TV8 ilCampionato del Mondo di Moto3 sigla il 5.8% con 571.000 spettatori.

Ascolti TV 22 settembre 2019: Day Time. Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è la scelta di 1.827.000 spettatori (16%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.182.000 spettatori (20.4%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 832.000 spettatori (8.5%) e Melaverde ha interessato 1.842.000 spettatori con il 14% di share. Su Rai2 La Domenica Ventura conquista 527.000 spettatori con uno share del 3.9%. Su Italia1 The O.C sigla il 2.8% con 255.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.017.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Rai 3 per Enzo Biagi registra 436.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 241.000 spettatori con l’1.5%. Su La7 Little Murders è stato scelto da 171.000 spettatori con l’1.3% di share.

Ascolti TV 22 settembre 2019: Day Time. Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In segna il 16.2% con 2.701.000 spettatori nella prima parte e il 14.6% con 2.303.000 spettatori nella seconda; Da noi… A ruota libera è la scelta di 2.144.000 spettatori (13.4%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.097.000 spettatori con l’11.4%. Beautiful ha attirato a sé 1.840.000 spettatori (10.6%), Una Vita 1.725.000 (10.5%) e Il Segreto 1.763.000 (11.3%). Domenica Live sigla il 12.2% con 1.925.000 spettatori e L’Ultima Sorpresa si porta al 9.4% con 1.549.000 spettatori. Su Rai2 Quelli che Aspettano… ha convinto 848.000 spettatori (5%),Quelli che il Calcio 909.000 (5.6%); l’incontro di Pallavolo Italia-Turchia e ne ha appassionati 1.204.000 (7.7%) all’arrivo. Su Italia1 Le Avventure di Sammy segna il 3.1% con 475.000 spettatori. Su Rai3 Sapiens è stato la scelta di 857.000 spettatori pari al 5.2% di share, Kilimangiaro Collection è stato seguito da 889.000 spettatori (5.7%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 513.000 spettatori con il 3%. Su La7 Mentana presenta: Our Goodfather – La Vera Storia di Tommaso Buscetta ha appassionato 212.000 spettatori (share dell’1.4%). Su TV8 il Campionato del Mondo di Moto GP si porta al 9.1% con 1.580.000 spettatori, quello di Moto2 al 4.6% con 768.000 spettatori mentre la replica del Gran Premio di Formula 1 di Singapore sigla il 13.3% con 2.461.000 spettatori; la diretta dell’evento, invece, su Sky Sport Uno ha siglato il 3% con 488.000 spettatori.

Ascolti TV Domenica 23 settembre 2019: Day Time. Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 989.000 spettatori pari ad uno share del 9.2%. Su Canale 5 Tg5 Notte ha intrattenuto 499.000 spettatori con il 13.4% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 1.077.000 spettatori (8.2%) e L’Altra DS da 368.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 Tiki Taka – Il Calcio è il nostro Gioco segna un netto di 579.000 ascoltatori con il 7.7% di share. Su Rai 3 Tg3 nel Mondo è visto da 351.000 spettatori (3.2%). Su Rete 4 Femme fatale è la scelta di 151.000 spettatori (2.4%).

