Ascolti tv, finale di ‘The Voice Generations’ su Rai1 vince la serata

(Adnkronos) – La finale di ‘The Voice Generations’, in onda su Rai1, ha conquistato gli ascolti della prima serata di ieri con 3.514.000 telespettatori e il 21% di share. Su Canale 5 ‘Terra Amara’ ha ottenuto invece 2.854.000 telespettatori e il 16,2%, mentre il terzo gradino del podio l’ha ottenuto Retequattro con ‘Quarto Grado’, visto da 1.218.000 telespettatori pari all’8,3% di share.

Italia 1 con ‘Il richiamo della foresta’ ha totalizzato 1.277.000 telespettatori e il 6,9%, seguito dal Nove che con ‘Fratelli di Crozza’ ha raccolto 1.045.000 telespettatori e il 5,5%. Su La7 ‘Propaganda Live’ ha segnato il 5,3% di share con 745.000 telespettatori e Rai3 con ‘C’era una volta il Derby Club’ ne ha interessati 545.000 con il 2,9%. Su Rai2 ‘Freaks Out’ è stato seguito da 493.000 telespettatori pari al 2,8% di share, mentre Tv8 chiude la classifica del prime time con ‘MasterChef’, visto da 433.000 telespettatori (2,7%).

L’access prime time vede in vetta alla classifica Rai1 con ‘Cinque Minuti’ (4.281.000 telespettatori, share 22,2%) e, a seguire, ‘Affari Tuoi’ (5.264.000 telespettatori, share 25,7%). ‘Striscia la notizia’ su Canale 5 ha registrato invece 3.087.000 telespettatori con il 15,1%. Nel preserale è sempre in testa Rai1 con ‘L’Eredità’ che ha ottenuto 3.959.000 telespettatori e il 27,3% di share. ‘Avanti un altro!’ su Canale 5 ha totalizzato infine 2.688.000 telespettatori e il 19,8% di share. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti di Mediaset più TgCom24 vede, nell’intera giornata, la Rai al 31,3% con 2.579.000 telespettatori e Mediaset al 28,1% con 2.315.000, e in prima serata, la Rai al 30,5% con 6.074.000 telespettatori contro i 5.421.000 e il 27,2% di Mediaset.