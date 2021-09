Ascolti tv, i risultati del debutto della Juventus in Champions League

Il deludente e inatteso inizio ufficiale di stagione da parte della Juventus di Max Allegri che, al ritorno sulla panchina dei bianconeri di Torino si aspettava senz’altro tutta un’altra posizione in classifica rispetto a quella attuale (che conta un solo punto in tre partite, forse uno dei dati meno pronosticabili dell’intera storia del campionato di Serie A italiano), non ha certo smorzato o diminuito l’affetto che il pubblico di fede bianconera nutre verso il proprio club. Anzi.

La frequenza con cui si scende in campo ha al contrario permesso ai bianconeri di ripresentarsi subito alla platea di suoi fan con una occasione preziosa per risollevarsi dopo la pesante sconfitta contro il Napoli di Spalletti (generata tra le altre cose anche da alcuni errori individuali juventini davvero sorprendenti): tramite la scena preziosa della Champions League, con la gara di debutto contro il Malmoe. Non certo un avversario imbattibile per i titolati juventini, ma sicuramente da prendere con le molle visto l’andamento caracollante sul campo in questo inizio di stagione. Sappiamo che per i torinesi è andata benissimo, con il ritorno alla vittoria. Ma dal punto di vista del risultato televisivo e di share? Come sono andati gli esiti di ascolto tv? Andiamo a vederlo.

Ascolti tv, buon esordio della Juventus in Champions League

Nella serata di ieri, martedì 14 settembre 2021, su Rai1 il debutto della serie francese Morgane – Detective Geniale ha potuto reggere decisamente l’urto della Juventus nel suo debutto europeo: infatti la serie ha conquistato 4.476.000 spettatori (19.87%), nel primo episodio, e 3.886.000 spettatori (21.48%), nel secondo episodio (media: 4.172.000 spettatori pari al 20.6%). Su Canale 5, preceduto dal pre gara (3.735.000 – 16.31%), l’incontro di Champions League Malmoe-Juventus ha raccolto davanti al video 4.477.000 spettatori pari al 20.15% di share (primo tempo: 5.016.000 – 21.54%, secondo tempo: 3.951.000 – 18.65%). Dunque una vittoria, come quella in campo, anche se meno netta da questo punto di vista.

E gli altri canali? Su Rai2 Resta con Me ha interessato 917.000 spettatori pari al 4.31% di share. Su Italia 1 Buoni o Cattivi ha intrattenuto 553.000 spettatori (2.96%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 715.000 spettatori pari ad uno share del 3.91%(presentazione: 582.000 – 2.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 821.000 spettatori con il 5.3% di share