Ascolti TV lunedì 13 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Montalbano contro Celentano, ecco chi ha vinto

In piena emergenza per il Covid-19 siamo in attesa, a livello mediatico e televisivo, dei riscontri della prima serata del lunedì dell'Angelo.

Mentre il tema del coronavirus è a centro dei palinsesti TV non sono mancati i duelli con l’intrattenimento.

Chi ha vinto ieri la battaglia di dati dello share degli ascolti TV? Ecco che la sfida dell’auditel, specie in prima serata, si è accesa ancora una volta nella giornata di lunedì 13 Aprile 2020. Ieri sera su Canale 5 è andato in scena RockEconomy, il concerto di Adriano Celentano all’Arena di Verona mentre su Rai 1 si è puntato, ancora una volta, su Il Commissario Montalbano.

Chi avrà vinto i dati auditel e share ieri 13 Aprile 2020? Come sono andati gli ascolti TV lunedì 13 Aprile 2020, i dati auditel e lo share ieri tra Montalbano e Celentano, oltre che Jurassic Park su Italia1, rispetto invece a Stasera tutto è possibile su Rai2 e a Report su Rai3?

Ascolti Tv 13 Aprile 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il Gatto e il Cardellino ha appassionato 6.118.000 spettatori pari al 21.8% di share. Canale 5, con Rock Economy – Adriano Celentano Live, ha raccolto davanti al video 2.223.000 spettatori pari all’8.5% di share.

Su Rai2 Stasera tutto è possibile ha divertito 1.478.000 spettatori pari al 5.9% di share mentre Report, su Rai3, ha interessato 2.440.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%. Su Italia 1 Jurassic Park ha catturato l’attenzione di 1.995.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta repubblica totalizza un ascolto medio pari a 1.575.000 spettatori con il 7% di share.

La7, con L’Ultimo Imperatore, ha incollato 459.000 spettatori con uno share del 2%. Su TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha segnato 508.000 spettatori con l’1.7% mentre sul Nove Tropical Island – Le Isole delle Meraviglie ha catturato l’attenzione di 373.000 spettatori (1.6%).

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Soliti Ignoti – Il Ritorno, su Rai1, ottiene 5.405.000 spettatori con il 17.6% mentre, su Canale 5, Striscia la Notizia intrattiene 4.946.000 spettatori con uno share del 16.1%.

Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.1% con 1.586.000 spettatori mentre Su Italia1 CSI ha registrato 1.494.000 spettatori con il 4.9%. Rai3, con Non ho l’Età, ha appassionato 1.123.000 spettatori pari al 3.8% e Un Posto al Sole 1.037.000 (3.4%), mentre su Rete4 la Presentazione di Quarta Repubblica ha radunato 1.454.000 telespettatori (4.7%).

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.488.000 spettatori (8.1%) mentre TV8, con Guess my Age, ha totalizzato 748.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove, invece, Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 394.000 spettatori con l’1.3%.

Ascolti TV lunedì 13 aprile 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.402.000 spettatori (15.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.725.000 spettatori (18.8%). Canale 5, invece, con Avanti il Primo! segna 2.708.000 spettatori con il 12.8% di share e Avanti un Altro! 4.255.000 con il 17.4% di share.

Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 1.176.000 spettatori (5%) e The Rookie 1.333.000 (4.8%), mentre su Italia1 Ieneyeh segna il 3% con 694.000 spettatori e CSI ha totalizzato 744.000 spettatori (2.7%). Blob su Rai3 segna 1.286.000 spettatori con il 4.5% mentre Rete 4, con Tempesta D’Amore, sigla il 3.9% con 1097.000 spettatori.

Su La7 Grey’s Anatomy ha appassionato 177.000 spettatori (share dello 0.7%). Tv8, invece, con Cuochi d’Italia fa compagnia a 494.000 spettatori (1.8%), mentre sul Nove Sono le Venti piace a 223.000 spettatori (0.8%).

Ascolti TV lunedì 13 Aprile 2020: Daytime Mattina

Rai1, con Uno Mattina, dà il buongiorno a 1.684.000 telespettatori con il 19.3% di share; la Santa Messa sigla il 22% con 970.000 spettatori. La prima parte di Storie Italiane ottiene 1.852.000 spettatori con il 16.8% di share. Invece su Canale5 Mattino Cinque ha informato 1.261.000 spettatori (13.1%) nella prima parte e 1.438.000 (13.2%) nella seconda.

Su Rai 2 Un Caso per Due sigla il 3.4% con 328.000 spettatori. Su Italia 1 The Flash piace a 194.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e a 260.000 (2.3%) nel secondo, mentre Rai3 Parlo da Sola convince 493.000 spettatori pari al 4.5% di share.

Rete 4, con I Guardiani del Tesoro, registra 229.000 spettatori con share del 2.1%. Su La7 Omnibus realizza 331.000 (3.8%) nel Dibattito e, a seguire, Coffee Break ha informato 378.000 spettatori pari al 3.5%.

Ascolti TV lunedì 13 Aprile 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane sigla il 16.2% con 2.066.000 spettatori e, subito dopo, Linea Verde ha raccolto 2.745.000 spettatori con il 14.4%. Canale 5, invece, con Forum arriva a 1.622.000 telespettatori con l’11.4%.

Su Rai2 I Fatti Vostri segna 443.000 spettatori con il 3.5% nel primo episodio e 757.000 (4.5%) nel secondo, mentre Italia 1, con The Flash, raggiunge 358.000 spettatori con il 2.8% di share e, dopo, l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.082.000 spettatori con il 5.1%.

Rai3 con Tutta Salute ha ottenuto da 656.000 spettatori (5.4%), mentre con Quante Storie si porta al 4.1% con 798.000 spettatori e con Passato e Presente il 3.4% con 718.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 311.000 spettatori con il 2.5% di share nella prima parte e 384.000 (2.1%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 770.000 spettatori (3.7%). Su La7, invece, I Tre Moschettieri interessa 241.000 spettatori con share dell’1.6%.

Ascolti Tv lunedì 13 Aprile 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Diario di Casa ha convinto 2.206.000 spettatori (10.8% di share);Techetechetè intrattiene 1.858.000 spettatori (10%); Il Paradiso delle Signorepiace a 2.410.000 spettatori (14.1%). La Vita in Diretta informa 2.432.000 spettatori con il 13.2% (presentazione 1.836.000 – 10.9%).

Su Canale5 Beautiful appassiona 2.776.000 spettatori (13.2%), Una Vita ha convinto 2.462.000 spettatori con il 12.4% di share mentre Inga Lindstrom – Incanto d’Amore si porta al 10.5% con 1.876.000 spettatori. Il Segreto sigla il 12.9% con 2.156.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta all’11.1% con 1.940.000 spettatori nella prima parte, all’11% con 2.141.000 spettatori nella seconda e al % con .000 spettatori nella terza, di breve durata.

Invece su Rai 2 La Nostra amica Robbie ha convinto 560.000 spettatori (3.4%), Il Nostro amico Kalle 510.000 (2.9%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 952.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, 1.146.000 (5.8%) nel secondo e 1.124.000 (5.9%) nel terzo. Piccola Peste diverte 747.000 spettatori (4.4%).

Su Rai3 Punto di Svolta ha fatto compagnia a 677.000 spettatori (3.9%) e Geo a 1.476.000 spettatori con il 7.8% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 819.000 spettatori con il 4.3%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 550.000 spettatori con il 3.1% mentre Tagadoc 452.000 (2.7%).

Ascolti TV lunedì 13 Aprile 2020: Daytime Seconda Serata

Frontiere, su Rai1, convince 1.612.000 spettatori con il 10.3% di share. mentre su Canale 5 il Tg5 Notte ha totalizzato una media di 734.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rai2 Helen Dorn – Le Ragioni della Vendetta segna 352.000 spettatori con il 4.2%. Rai 3, invece, con Lessico Civile segna il 4.9% con 980.000 spettatori. Su Italia1 Griffin Late Night viene visto da una media di 721.000 ascoltatori con il 5% di share e I Griffin da 720.000 spettatori (5%), mentre Rete4 Il Ritorno di Mr. Ripley ha segnato il 3.9% con 249.000 spettatori.

