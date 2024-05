Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Nella serata di ieri, mercoledì 15 maggio, su Rai1 Il Bodyguard e la Principessa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus ha incollato davanti al video 7.176.000 spettatori con uno share del 33.8% (primo tempo a 7.074.000 e il 31.8%, secondo tempo a 7.265.000 e il 35.7%, pre e post nel comlesso: 4.880.000 – 23.4%). Su Rai2 Delitti in Paradiso raduna 979.000 spettatori pari al 5.1% di share (primo episodio a 1.071.000 e il 5%, secondo episodio a 886.000 e il 5.3%). Su Italia1 Il Principe Cerca Moglie appassiona 1.237.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3, dopo una presentazione (1.208.000 – 5.4%), Chi l’ha Visto? segna 1.740.000 spettatori pari al 9.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 789.000 spettatori (5.2%). Su La7 Vajont segna 564.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 Radio Italia Live – Il Concerto 2024 arriva a 527.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie – I Protagonisti sigla 268.000 spettatori con l’1.3%. Sul 20 Romeo deve Morire registra 299.000 spettatori (1.4%). Su Rai4 Talk To Me arriva a 179.000 spettatori (0.8%). Su Iris Una 44 Magnum per l’Ispettore Callaghan è visto da 503.000 spettatori (2.7%). Su RaiMovie Il Sapore del Successo interessa 292 .000 spettatori (1.4%). Su Real Time The Real Housewives di Roma coinvolge 158.000 spettatori (0.7%). Su Giallo Vera segna 344.000 spettatori e l’1.6%. Su La7d Scandal segna 29.000 spettatori e lo 0.2%.