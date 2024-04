Atac Roma – Santori (Lega): “A Trastevere bus elettrici fermi nel deposito, ed il piano ricariche è chiuso”

“Mobilità sostenibile e sprechi, un vizio che non abbandona il Pd al governo della città: nel deposito Atac di Trastevere arrugginiscono una quarantina di bus elettrici fermi da anni, guasti e senza batterie, e resta inutilizzato un intero piano con gli impianti per la ricarica delle batterie.

Malagestione e incapacità oltretutto pagate con fondi europei, e un altro dei molti problemi della città ignorato dal sindaco Gualtieri che si limita a ripetere come un disco rotto un copione ormai insopportabile di chiacchiere e luccichii per propinare ai romani il trasporto pubblico peggiore d’ Europa, con la scusa ‘a jolly’ dei lavori per il Giubileo”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori. “Dieci anni fa visitando il deposito avevo già documentato in un video questa situazione, ma nel tempo nulla è cambiato e i cittadini sono costretti a lunghe attese perché le navette ecologiche in circolazione che dovrebbero servire il centro sono troppo poche. Chiediamo al Sindaco e a Atac immediati interventi di riparazione e la messa su strada almeno di tutti i bus elettrici disponibili“, conclude.

Max