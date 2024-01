(Adnkronos) – Uno strepitoso Rafael Nadal batte l’australiano Jason Kubler all’Atp 250 di Brisbane in corso in Australia e vola ai quarti di finale del torneo. Lo spagnolo ha prevalso in due set con il punteggio di 6-1 6-2 in un’ora e 22 minuti. Il maiorchino troverà un altro australiano, Jordan Thompson, classe 1994, n.43 del ranking Atp.