Atreju, botta e risposta fra Schlein e Meloni

La kermesse di Fratelli d’Italia Atreju a Roma si è conclusa con un acceso botta e risposta tra la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e la premier Giorgia Meloni. Meloni, chiudendo l’evento di quattro giorni a Castel Sant’Angelo, ha criticato i leader dell’opposizione, Giuseppe Conte e Elly Schlein, sottolineando l’assenza di quest’ultima e accusandola di mancanza di coraggio. Utilizzando anche una citazione dal film “Ecce Bombo” di Nanni Moretti, Meloni ha enfatizzato il tema delle partecipazioni e delle assenze.

La replica di Schlein non si è fatta attendere, evidenziando le priorità del governo durante la festa ad Atreju. Ha accusato il governo di lasciare 900mila famiglie in povertà, finanziando condoni fiscali a spese dei meno abbienti. Schlein ha invitato Meloni a smettere di insultare gli italiani, sottolineando la mancanza di aiuti alle famiglie. Ha criticato il governo per uno spettacolo di terz’ordine e per aver annullato la discussione sul salario minimo in parlamento. Il confronto ha messo in luce le divergenze politiche e le tensioni nel panorama italiano.