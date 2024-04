“Attenzione, tromba d’ aria ed allagamenti a previsti per domani, sabato 6 aprile”. Al via in Piemonte la simulazione di esercitazione con la popolazione

Saranno quasi 100 i Volontari e operatori di aib bellinzago e piemonte Croce Rossa italiana comitato di Galliate, Associazione Italiana prepper, Forze dell’Ordine, e Comune di Cameri, coinvolti in una maxi esercitazione che si terrà sabato 6 aprile nella centrale Piazza Dante Alighieri e al Parco del Ticino con oltre 20 mezzi impiegati.

L’interessante iniziativa, che ogni area nel Paese a forte rischio idro-gelogogico dovrebbe effettuare, esercitazione si configura nel progetto di Cambiamenti climatici in corso a seguito del recente convegno patrocinato dal Ministero per l’energia e l’ambiente, Consiglio regionale Piemonte e Provincia di Novara, atto a generare consapevolezza e preparazione dei cittadini sulle avversità climatiche e le loro conseguenze. Saranno presenti anche unità cinofile per la ricerca di persone scomparse.

CambiaMenti Climatici in Corso è indirizzato alle famiglie, ai giovani e ai cittadini al fine di far comprendere e apprendere le manovre di primo soccorso e promuovere una buona educazione civica

Ecco il programma dell’esercitazione

Dalle Ore 9:30 : prova della glicemia e della pressione a cura di Croce Rossa Italiana

: prova della glicemia e della pressione a cura di Croce Rossa Italiana Ore 11:00 e ore 15:00: simulazione emergenza multipla con

il coinvolgimento di AIB/CRI e AIP e ricerca persona scomparsa

Ore 11 e ore 15:00: laboratorio nodi, allestimento stand,

presentazione del bagaglio delle emergenze a cura di AIP

Ore 14:30 ricerca persona scomparsa a cura di AIB

ricerca persona scomparsa a cura di AIB Ore 15:00 : Mini Corso sul primo soccorso a cura di CRI

: Mini Corso sul primo soccorso a cura di CRI Ricerca persona scomparsa con l’aiuto dei cani molecolari a cura di AIB

Inoltre, durante la giornata verrà presentato in esclusiva nazionale

l’interessante progetto del “Bagaglio delle Emergenze” e del “Piano di emergenza familiare”.

Il Bagaglio delle emergenze costituisce un elemento fondamentale per la tutela in caso di problematiche e necessità singole dell’individuo o di famiglia; è un baule atto a contenere elementi e prodotti di prima necessità per far sì che il tempo intercorso tra lo scatenarsi dell’emergenza e l’arrivo dei primi soccorsi sia il più tutelato e il più coperto, attraverso prodotti di sopravvivenza e cura.

Il bagaglio delle emergenze verrà proposto dall’Associazione Italiana Prepper, in collaborazione con Decathlon e potrà essere preordinato dal sito https://www.associazioneitalianaprepper.it/decathlon-e-associazione-italiana-prepper-insieme-per-le-emergenze/ o tramite la seguente mail: info@associazioneitalianaprepper.it

Significativo poi sarà l’intervento delle Aziende che si renderanno disponibili a condividere esperienze e best practice per la sicurezza di persone e cose.

Le operazioni di soccorso verranno riprese dalle telecamere di ONE TV e trasmesse in uno speciale servizio dedicato. Diretta streaming sui social del Comune di Cameri.

La giornata è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Associazione Italiana Prepper, Decathlon, Croce Rossa Italiana – Comitato di Galliate, AIB.

Si ringraziano infine gli sponsor Igor Gorgonzola, Procos CBC, Comoli Ferrari, Memc, Arch Service Group, VAuto, Acqua Novara VCO, Penta Garden, Clearwater, Poste Italiane.

Per maggiori informazioni e dettagli consultare il sito del comune: www.comune.cameri.no.it

