Auguri di Natale 2019, i messaggi di Buone Feste da inviare su WhatsApp

Arriva il Natale 2019 e, come di consueto, arriva anche il doveroso momento in cui tutti noi ci troveremo a dover fare gli auguri a chiunque capiti sott’occhio. Fare gli auguri di Buon Natale 2019, come tutti gli anni, rappresenta non soltanto – come è facile da immaginare – un buon momento di condivisione ma, per molti, anche una fonte di stress.

Perchè? Semplice: perchè fare gli auguri di Buon Natale 2019 è una vera impresa dal momento che occorre sempre più spesso essere originali, brillanti e divertenti, e non soltanto affidarsi alle canoniche frasi di circostanza. Specialmente se si parla dei nuovi mondi social e, nel dettaglio, si WhatsApp.

In tal senso, come si fa a fare gli auguri di Buon Natale 2019 sulla piattaforma si WhatsApp? Quali sono i migliori auguri dei Buone Feste per il 2019 tramite la app più usata al mondo?

Ecco una guida e alcune indicazioni dei messaggi più in voga, più utilizzati e le frasi e le citazioni più funzionali su WhatsApp.

Auguri di Natale 2019: frasi e citazioni

Tra le frasi d’auguri di Natale più usate su WhatsApp ci sono, malgrado qualcuno ci creda poco, delle frasi di Padre Pio: una in particolare è la più diffusa. “Tutte le feste della Chiesa sono belle. La Pasqua è la glorificazione, ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore”.

Il messaggio classico di WhatsApp, del resto, ha ridisegnato anche la centralità della figura di Gesù nel giorno della nascita, legandola al ruolo dei bambini e dei regali.

“Regala un sorriso ai bambini che vedrai, troverai nei loro occhi Gesù, e anche un pò di ciò che tu sei sempre stato nel tuo cuore.”

Un’altro dei temi portanti è quello dell’albero di Natale. Un vero must su WhatsApp. Gli auguri di Buon Natale, ricalcano la presenza dell’albero nelle case italiane.«Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno»: questa la frase più apprezzata sulla app.

E ancora, si possono mandare messaggi di auguri basati sulla solidarietà e a donazione. «Il Natale è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale».

Del resto vanno anche forte le citazioni letterarie. Come quelle de “Il piccolo principe”: «Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo».

Auguri di Natale 2019: i migliori messaggi da mandare ad amici e parenti

Da citazioni classiche ad altre più eclettiche. Sta andando molto forte per esempio una del pugile americano Jake La Motta, soprannominato “Toro scatenato”, che disse a proposito del Natale: “Eravamo così poveri che a Natale il mio vecchio usciva di casa, sparava un colpo di pistola in aria, poi rientrava in casa e diceva: spiacente ma Babbo Natale si è suicidato”.

Altri invece amano puntare, specie per inviare messaggi WhatsApp a chi è più rodato verso il classico, su citazioni più ortodosse come quelle di Gianni Rodari, e la sua poesia “Lo zampognaro”. Si legge: “Se ci diamo la mano i miracoli si fanno, e il giorno di Natale durerà tutto l’anno”.

Del resto, gli auguri social (via Facebook, Twitter e Instagram) come su WhatsApp toccano mille e più corde. Le possibilità sono infinite. Tipo la frase di Washington Irving.

Auguri di Natale 2019: frasi famose

“Natale è la dolce stagione nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma di carità nel nostro cuore”.

Oppure ci si affida alle parole di Norman Vincent Peale: “Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello!”.

Per chi sogna in grande, ecco la frase di Natale di Ray Stannard Baker: “A me piace prendere il Natale un pò alla volta, per tutto l’anno. E perciò mi lascio trasportare fino ad arrivare alle vacanze -lascio che mi colgano di sorpresa- svegliandomi un bel giorno e dicendo improvvisamente a me stesso: “Caspita, questo è il giorno di Natale!””.

Forse, però, tra le più apprezzate, in tutto il mondo, è una frase che sottolinea come il Natale incida nelle vite delle persone. “Se il Natale non esistesse già, l’uomo dovrebbe inventarlo. Ci deve essere almeno un giorno all’anno a ricordarci che stiamo su questa terra per qualcos’altro oltre che per la nostra generale ostinazione!”.

E sempre lui, nella top delle classifiche degli auguri di Natale 2019 su WhatsApp. Il noto Gianni Rodari, che scrisse anche un libro sul Natale. “S’io fossi il mago del Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento dalle piastrelle del pavimento!”.