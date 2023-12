Auguri Euro! Un quarto di secolo in cui il volto dell’Unione europea cambiò

Il 1° gennaio 2024 non solo è il primo giorno del nuovo anno, ma è anche il 25esimo compleanno dell’euro. Tra pianti, sorrisi e brindisi, la moneta entrava in punta di piedi nelle realtà dei cittadini il 1° gennaio 1999.

Battezzata dal Consiglio europeo di Madrid nel 1995, l’Euro fa il suo ingresso ufficiale sulla scena europea nel 1999. Nonostante i cittadini italiani abbiano abbandonato le vecchie valute solo nel 2002, l’Euro il prossimo anno festeggia il suo venticinquesimo compleanno. E come si dice per i compleanni? Buon quarto di secolo!

Un quarto di secolo di storia della finanza, quindi. Il volto dell’Unione europea cambiò da un momento all’altro. Inizialmente vennero coinvolti 11 paesi, ma volgendo lo sguardo ad oggi si contano 21 nazioni cui ultima fu la Croazia.

Cittadini e governi, di fronte a questo passaggio, hanno dovuto rimboccarsi le maniche e affrontare una vera e propria sfida. Tanti sforzi furono messi in campo per cercare di superare le crisi economiche che hanno colpito la storia finanziaria di vari paesi.

D’altronde, però, come negare che l’Euro ha avuto un ruolo preponderante nella costruzione dell’identità europea? Le opinioni sono varie e variegate tanto è che spesso si sente dire “era meglio quando c’era la lira”, almeno in Italia, ma la condivisione di una moneta ha contribuito a far proprio il senso di appartenenza ad un qualcosa uguale per tutti.