Aumentano i prezzi delle case. Il report di Idealista

I prezzi delle case in Italia si aggirano attorno ad un valore medio di 1.843 euro al metro quadro. L’ultimo report di Idealista, il portale immobiliare leader per lo sviluppo tecnologico in Italia, dice che i prezzi sono aumentati dell’1,6% nell’ultima parte dell’anno.

“Il mercato immobiliare nel corso del 2023 – dice Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’Ufficio Studi di idealista – è stato notevolmente influenzato da una ‘tempesta perfetta’ rappresentata dall’incremento dei tassi ipotecari e dalla persistente carenza di immobili. Tale congiuntura ha reso l’acquisto di una casa fuori portata per molte persone, in particolare per gli acquirenti di prima casa, determinando un rallentamento della domanda dopo un biennio di notevole attività, possibilmente stimolato dalla previsione di un aumento dei tassi e dalla prepotente crescita dei canoni di locazione”.

Sul mercato, però, c’è una scarsa disponibilità di immobili e per questo idealista prevede una stabilizzazione dei prezzi delle abitazioni per il 2024. I prezzi nelle principali città italiane presentano un andamento positivo nel corso di quest’anno: 70 capoluoghi registrano aumenti annuali, mentre 34 città su 104 monitorate da idealista evidenziano dei ribassi.