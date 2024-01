Austin operato per cancro alla prostata, numero 1 Pentagono ancora in ospedale

(Adnkronos) – Lloyd Austin, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, è ricoverato per un cancro alla prostata. Lo ha reso noto il Walter Reed National Military Medical Center, dove viene curato il numero 1 del Pentagono. Le condizioni di Austin sono diventate un caso per la gestione delle informazioni anche all’interno dell’amministrazione del presidente Joe Biden. Il tumore, evidenzia la nota, è stato individuato in una fase iniziale.

Austin è stato sottoposto ad una “procedura chirurgica minimamente invasiva” il 22 dicembre. “Era sotto anestesia generale durante la procedura. Il segretario Austin ha recuperato dall’operazione senza problemi ed è tornato a casa la mattina successiva. Il cancro è stato individuato con diagnosi precoce e la prognosi è eccellente”. La vicenda ha alimentato discussioni e interrogativi quando è emerso che Austin è rientrato in ospedale il primo gennaio e il ricovero – necessario per un’infezione alle vie urinarie – non è stato reso noto prima di 4 giorni. Dal primo gennaio, Austin non è mai stato sottoposto ad una anestesia generale.