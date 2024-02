Auto usate: come possono proteggersi gli automobilisti dalle frodi quando decidono di acquistarne una? Ecco i consigli dell’esperto

Acquistare un’auto usata può essere molto rischioso, poiché cadere preda dei truffatori significa perdere denaro. Un esperto automobilistico di carVertical ci spiega quali sono i tipi di truffe di ingegneria sociale più comuni nel mercato dei veicoli di seconda mano e condivide consigli su come evitarle.

Auto usate: guadagnare la fiducia dell’acquirente con un documento d’identità falso

Truffatori in vari Paesi europei utilizzano diverse tecniche per indurre gli acquirenti a trasferire loro denaro. Pertanto, gli automobilisti in cerca di veicoli sui portali di annunci economici dovrebbero essere cauti. In alcuni casi, il venditore arriva ad affermare che l’auto si trova in un altro Paese e ha bisogno di un acconto prima di andare a ritirarla.

Sebbene ciò possa già sembrare sospetto, per ottenere la fiducia dell’acquirente, il venditore potrebbe persino fornirgli un documento d’identità straniero falso. Tuttavia, una volta trasferito il denaro, il venditore scompare e cancella l’annuncio dell’auto. A quel punto, risalire ai criminali diventa quasi impossibile per le autorità.

Auto usate, creare un senso di urgenza, l’esperto: “Se il venditore spinge per farti decisione in fretta, è un grosso campanello d’allarme”

I venditori fraudolenti creano sempre un senso di urgenza, in modo che l’acquirente debba prendere una decisione spontanea senza pensarci troppo. Affermazioni come: “c’è già qualcun altro che sta cercando di acquistare l’auto”, o venditori che giurano di stare per lasciare il Paese e di non aver tempo per un incontro di persona dovrebbero essere prese con le pinze.

“Di solito i truffatori inseriscono online auto molto richieste in modo da attirare l’attenzione degli acquirenti e accelerare i tempi dell’intero processo. Se il venditore ti sta spingendo a prendere una decisione in fretta, questo dovrebbe essere un grosso campanello d’allarme”, spiega Matas Buzelis, esperto automobilistico e responsabile della comunicazione presso carVertical.

Auto usate, quando è ‘troppo bello per essere vero’…

Quando un modello popolare ha un prezzo inferiore alla media del mercato dovrebbe destare sospetti. Spesso, può significare che questa vettura ha danni nascosti o chilometraggio falsificato. Nel peggiore dei casi, un veicolo può essere utilizzato come esca per attirare acquirenti e rubare loro denaro.

Buzelis consiglia di effettuare ricerche approfondite per documentarsi sulla fascia di prezzo di un particolare modello prima di contattare i venditori. Se l’offerta sembra troppo bella per essere vera, è meglio lasciar perdere.

Auto usate, richiesta di un acconto o dell’intero pagamento, l’esperto: “Evitate i venditori privati che non vogliono incontrarvi di persona e chiedono un pagamento anticipato”

I truffatori possono richiedere un acconto o addirittura l’intero pagamento per un’auto.

Se il venditore sostiene di non avere tempo per un test drive e spinge l’acquirente a pagare il veicolo senza vederlo di persona, si tratta sicuramente di una truffa.

“Acquistare auto online da concessionarie autorizzate è una pratica normale. Evitate però i venditori privati che non vogliono incontrarvi di persona e chiedono un pagamento anticipato”, suggerisce Buzelis.

In generale, gli acquirenti non dovrebbero trasferire denaro ai venditori finché non li incontrano di persona, controllano tutti i documenti del veicolo e firmano un contratto.

Auto usate, occhio all’invio di link sospetti

I truffatori spesso inducono gli acquirenti a fare clic su link o allegati pericolosi, inviati tramite SMS o e-mail. Possono mentire dicendo che l’acquirente sarà in grado di vedere più foto di un veicolo o che il link lo indirizzerà a un sito web per effettuare un pagamento.

Tuttavia, questo è un metodo popolare per rubare informazioni personali, inclusi nome, indirizzo, dati della carta di credito, password e altro ancora.

Auto usate, l’esperto sull’utilizzo di metodi di pagamento di terze parti: “Potresti stare trasferendo denaro su un conto rubato, sono truffe popolari”

Quando si acquista un’auto, ci si aspetta di effettuare un bonifico su un conto bancario locale.

Tuttavia, se il venditore utilizza servizi bancari internazionali o app di terze parti, ciò potrebbe sollevare sospetti.

“Dovresti trasferire denaro tramite servizi di terze parti solo dopo aver incontrato il venditore di persona e verificato il suo documento d’identità. In caso contrario, potresti stare trasferendo denaro su un conto rubato. Questi tipi di truffe sono popolari sia sui portali di annunci economici che sul Marketplace di Facebook. Quest’ultima piattaforma non è moderata da nessuno (come i siti di annunci economici) ed è un luogo molto gettonato dai truffatori”, afferma Buzelis.

Seguire queste precauzioni dovrebbe aiutare gli automobilisti a comprare un’auto senza problemi.

Tuttavia, è importante controllare la storia del veicolo prima dell’acquisto, eseguire un test drive e sottoporla a un’ispezione presso un’officina autorizzata.

Max