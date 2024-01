Bandecchi: “Un uomo normale guarda il c… di una donna” – Video

(Adnkronos) – E’ bufera per le parole che Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, pronuncia in consiglio comunale. “Gli italiani maschi normali, sani di mente, mi hanno capito. E le femmine normali mi hanno capito”, dice il primo cittadino. “Rivendico le mie parole: un uomo normale guarda il bel culo di una donna. Se ci riesce, se la tromba. Se non ci riesce, torna a casa. Offendetevi quanto volete, questa è la mia idea”, ripete Bandecchi nella seduta in cui si discute un provvedimento presentato dalle opposizioni sulla violenza di genere.