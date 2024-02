Bari, 78enne tenta approccio sessuale ma lei lo rifiuta: colpita alla testa con un martello

(Adnkronos) – Sarebbe stata colpita alla testa con un martello nella sua abitazione da un uomo di 78 anni molto probabilmente dopo aver rifiutato un approccio sessuale. E’ accaduto questa mattina alle 10 a Grumo Appula, in provincia di Bari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Modugno su richiesta del 118.

Vittima una donna di 41 anni che fin da subito, ha riferito ai militari dell’Arma di essere stata aggredita da un uomo che l’avrebbe anche colpita alla testa con un martello. La malcapitata è stata soccorsa e accompagnata in un ospedale del capoluogo per le cure del caso, dove si trova tutt’ora non in pericolo di vita.

Il presunto autore dell’aggressione è stato fermato dai militari. Nell’abitazione si è appena concluso il sopralluogo dei carabinieri della Scientifica, con il sequestro del martello e il repertamento di ogni possibile traccia che possa agevolare la ricostruzione esatta della dinamica dei fatti.