Bassetti: “La variante Mu? Evitiamo il solito allarmismo eccessivo, la sua diffusione è inferiore allo 0.1%”

Stando al ‘solito’ allarmismo che ormai monta anche rispetto alla più impercettibile variazione del Covid, la neo variante isolata in Sud America ‘prometterebbe’ scenari disastrosi.

Bassetti: “Evitiamo il solito terrorismo delle varianti e un allarmismo eccessivo”

Fortunatamente non la pensa così il direttore del reparto di Malattie infettive all’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti il quale, pur essendo sempre abbastanza ‘abbottonato’, rispetto a quanto affermato sulla cosiddetta ‘variante Mu’, oggi ha avvertito che “è fondamentale sapere che la quinta mutazione a livello globale del coronavirus, viene dal Sud America, Ecuador e Colombia, ma ad oggi la sua diffusione a livello mondiale è inferiore allo 0.1%. Per cui evitiamo il solito terrorismo delle varianti e un allarmismo eccessivo, certamente potrebbe essere resistente ai vaccini ma dobbiamo saperne di più e in questo momento riguarda il Sud America”.

Bassetti: “La variante Mu si è sviluppata in Paesi dove la vaccinazione non è stata fatta”

Per essere chiari, spiega ancora l’infettivologo ligure, va rimarcato che “La variante Mu si è sviluppata in Paesi dove la vaccinazione non è stata fatta e in cui il virus circola liberamente. Quindi continuiamo a dire quello che abbiamo sempre detto: facciamo circolare meno il Covid e per farlo serve vaccinare tutti. Oggi vigiliamo sulle varianti ma è presto per arrivare a delle conclusioni su questa nuova variante, servono molti più dati”.

Max