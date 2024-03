Ben-essere, i consigli della Dott.ssa Danyla De Vincentiis a Radio Roma

La Parent Coach Danyla De Vincentiis lo scorso venerdì è tornata a Radio Roma Television per affrontare il concetto di “ben-essere”, un tema nato nel corso della conversazione con la conduttrice Giulia Capobianco all’interno del programma “A Casa di Amici” in onda ogni mattina, dal lunedì al venerdì, sul canale 14 del digitale terrestre Lazio.

Durante l’intervento la dottoressa De Vincentiis ha analizzato il film d’animazione Shrek della DreamWorks dove in diverse scene emerge il tema del “ben-essere”. Il capolavoro di animazione strappa gli abiti ad una bellezza esclusivamente estetica, per dare spazio ad un guardaroba del tutto diverso e decisamente più prezioso: “ciò che abbiamo dentro”! Per chi non avesse visto il film, infatti, nella parte finale della pellicola il protagonista si innamora di Fiona, la quale si trasforma davanti agli occhi di Shrek, da principessa a orchessa.

Un puntata molto interessante quella dello scorso venerdì dove nella rubrica “L’angolo del Parent Coach” si è fatto un vero e proprio viaggio alla scoperta della salute, del benessere, dell’amore per se stessi, prima ancora che per gli altri, e della serenità interiore. Come spiegato anche dalla redazione di RadioRoma.it: “E’ questo il vero significato del ben-essere, che fuor di metafora vede la collaborazione di mente, corpo e anima. La Dott.ssa De Vincentiis, chiude il sipario cinematografico tornado alla nostra vita quotidiana, dove non ci sono orchesse, principesse o asini parlanti che incontrano ostacoli, ma ci siamo noi ad affrontare gli stessi, per arrivare alla nostra serenità interiore”.

Negli ultimi giorni la Dott.ssa Danyla De Vincentiis è stata anche protagonista di un evento grazie alla collaborazione con Alessio Donnini, titolare del centro WELL’D di Talenti e Tony Amer Aly, co-fondatore dell’universo Gravity di Roma, che ha voluto immergere le persone in un percorso che porta al proprio benessere.