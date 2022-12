Benedetto XVI, l’omaggio del Papa: “Persona nobile e gentile”

(Adnkronos) – Il Papa rende omaggio al suo predecessore, Benedetto XVI, morto stamattina a 95 anni. Bergoglio, parlando della gentilezza nel corso del Te Deum, osserva: “In questo momento, il pensiero va spontaneamente al carissimo Papa emerito Benedetto XVI, che questa mattina ci ha lasciato. Con commozione ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. E sentiamo nel cuore tanta gratitudine: gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo; gratitudine a lui, per tutto il bene che ha compiuto, e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera, specialmente in questi ultimi anni di vita ritirata”.

“Solo Dio – dice Bergoglio – conosce il valore e la forza della sua intercessione, dei suoi sacrifici offerti per il bene della Chiesa. Questa sera vorrei riproporre la gentilezza anche come virtù civica, pensando in particolare alla nostra diocesi di Roma”.