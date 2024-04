Il Napoli ribalta la gara con il Monza, l’Atalanta e il Bologna frenano, il Milan al top: ecco tutti i numeri della Serie A

Succede di tutto nella trentunesima giornata di campionato a conferma o meno delle statistiche relative agli ultimi match. Il Napoli la ribalta e contro il Monza segna 4 gol in 13 minuti, tornando tra i favoriti nelle scommesse di Serie A sui siti come Betfair per la corsa nella top 6, mentre il Milan continua a vincere è resta la squadra più in forma dell’ultimo mese. Il Bologna frena a Frosinone ma mantiene saldo il quarto posto, la Juventus torna a vincere dopo quattro gare.

Mentre il tempo scorre inesorabile le squadre fanno i conti con i risultati stagionali prendendo la rincorsa per dare il massimo nelle ultime sette gare. Intanto, nella zona bassa della classifica l’Empoli allunga, il Verona perde terreno, Sassuolo e Salernitana si regalano 1 punto in vista del rush finale.

Napoli, che partita contro il Monza: 4 gol in 13 minuti

Sembra di vedere il Napoli dello scorso anno, almeno nel secondo tempo, che inizia sull’1 – 0 per il Monza fino a quando nel 55° minuto Osimhen porta al pareggio i Partenopei, due minuti dopo Politano la ribalta e al 61° minuto Zielinski allunga con l’1 – 3. Il Monza non ci sta e Colpani accorcia le distanze 1 minuto dopo, mentre al 68° Raspadori porta il risultato sul 2 – 4, per un totale di 5 gol complessivi in 13 minuti.

Il Napoli torna a sperare ma il quarto posto sembra ormai proibitivo, la nota positiva per i Campani è che l’Atalanta esce sconfitta a Cagliari e il sesto posto è sempre più vicino.

Juventus e Milan al top

Alla Juve basta vincere a corto muso contro la Fiorentina per mettere il terzo posto al sicuro, complice soprattutto il pareggio del Bologna. Allegri torna a vincere dopo quatto match a secco in cui aveva guadagnato solo 2 punti e il secondo posto torna a essere un obiettivo alla portata della Juve, ma dovrà vedersela contro un grande Milan.

I Diavoli mettono in scena la quinta vittoria consecutiva e tornano al top nelle quote Serie A perché attualmente è la squadra più in forma del campionato. Difficile parlare di rimonta scudetto ma non impossibile, perché questo Milan ha ancora grandi ambizioni sia in Europa League che in campionato.

Flop Atalanta, Bologna frena

La Dea floppa un’altra gara e 4 punti negli ultimi 5 match lasciano i Nerazzurri con l’amaro in bocca, ma soprattutto mettono a rischio il sesto posto alla luce della grande prestazione del Napoli a Monza.

Il Bologna frena a Frosinone ma lo 0 – 0 non mette a rischio il quarto posto per gli Emiliani, che nell’ultimo mese rappresentano comunque una delle squadre più in forma del campionato.



Salernitana e Sassuolo pari e patta, Verona perde terreno

Salernitana e Sassuolo si regalano 1 punto che serve più ai Neroverdi che ai Granata, infatti, gli Emiliani guadagnano 1 punto sul Verona, che perde contro il Genoa e scivola vicino alla zona retrocessione. Intanto, l’Empoli si porta a più 3 e la situazione si complica per il Frosinone, nonostante l’audace pareggio contro il Bologna.