Castel Fusano – Alleanza Verdi-Sinistra invoca lo “Stato di emergenza ambientale, e l’apertura di una cabina di regia per interventi, ed una task force”

“Dobbiamo agire in fretta per salvare la pineta di Castel Fusano che, con il suo ricco e variegato biosistema, rappresenta uno dei più importanti polmoni verdi della nostra città.

Come Alleanza Verdi-Sinistra chiederemo al nostro consigliere regionale Claudio Marotta di presentare in Consiglio regionale una mozione che riconosca lo stato di emergenza ambientale; inoltre, torneremo a sollecitare l’apertura di un tavolo tecnico interistituzionale, una vera e propria cabina di regia, tra Regione Lazio, Riserva Naturale Statale Litorale Romano, Dipartimento Ambiente e Municipio Roma X. L’obiettivo è quello di mettere in atto azioni congiunte finalizzate da un lato ad attivare interventi di riforestazione e dall’altro fermare questa vera e propria ecatombe naturale.

C’è bisogno di istituire una task force volta ad affrontare in modo coordinato l’emergenza, monitorare e controllare il territorio, applicare le normative vigenti e comminare le eventuali sanzioni.

Rispetto all’inerzia delle precedenti Amministrazioni, soprattutto di Roma Capitale, più volte denunciata dai Comitati territoriali, abbiamo il dovere di provare a mettere in salvo il patrimonio forestale di ‘Pinus pinea’ e per farlo dobbiamo agire su più fronti e in modo tempestivo. Fondamentale sarà il coinvolgimento dei comitati, delle associazioni e dei cittadini ambientalisti presenti sul territorio che devono essere informati e coinvolti nella programmazione degli interventi”.

Così in una nota il consigliere capitolino dell’Alleanza Verdi-Sinistra e vicepresidente della Commissione Ambiente Ferdinando Bonessio.

Max