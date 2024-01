Bergamo, 23enne accoltellato fuori da discoteca a Grumello del Monte: è grave

(Adnkronos) – Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato questa notte, intorno alle 4.30, fuori da una discoteca a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Sull’accoltellamento indagano i carabinieri della compagnia di Bergamo. Per risalire all’autore o agli autori del gesto saranno utili le testimonianze di chi ha assistito all’aggressione, originata probabilmente – a quanto si apprende – da futili motivi.