Berlinguer – Un minuto di silenzio in Aula Giulio Cesare, Roma Futura: “Un politico coraggioso e di alti valori democratici”

“Quarant’anni fa Enrico Berlinguer ci lasciava. Uomo coraggioso e di alti valori democratici, ha segnato la politica italiana, lasciando un segno indelebile nel cuore e nelle coscienze di chi, come lui, non si risparmia per affermare e difendere la vita democratica del nostro Paese. Per questo motivo, a nome di Roma Futura, ho chiesto all’Assemblea Capitolina di osservare un minuto di silenzio per rendere omaggio alla statura morale e alla postura di Enrico Berlinguer, al suo modo di fare politica che ancora oggi è un esempio. Un ricordo vivo, necessario ancora di più oggi che le parole della politica si radicalizzano e assumono colorature che preoccupano. Un ricordo anche autobiografico; è stato in quelle ore che partii dalla Sicilia per Roma e la mia attività politica è legata a quelle emozioni” dichiara il capogruppo di Roma Futura in Campidoglio Giovanni Caudo.

