Biden: “Unica soluzione guerra è due Stati”

Joe Biden ha dichiarato che, dopo la recente guerra a Gaza, l’unica soluzione possibile in Medio Oriente è quella a due Stati. Parlando a un evento a Boston, il presidente americano ha affermato di aver lavorato con diverse persone dentro e fuori dal governo per capire le prospettive future. Biden, sottolineando il suo sostegno a Israele dal 1973, ha affermato di essere favorevole a una soluzione a due Stati e ha menzionato un incontro con il leader israeliano Bibi durante il recente conflitto, in cui ha persuaso Israele a fornire più aiuti a Gaza.