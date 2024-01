Bimba di 5 anni cade dal secondo piano a Caivano, è grave

(Adnkronos) – Bimba di 5 anni cade dal secondo piano: è grave. È accaduto in mattinata a Caivano, in provincia di Napoli. Dalle prime informazioni, pochi minuti fa i carabinieri sono intervenuti in via Volta per una bambina precipitata dal secondo piano di un palazzo. La caduta sarebbe stata in parte attutita da fili per stendere la biancheria. La piccola, che ha 5 anni, è stata trasportata all’ospedale Santobono di Napoli, in prognosi riservata. Indagini in corso per chiarire la dinamica e eventuali responsabilità.