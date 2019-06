Bimbi maltrattati all’asilo: maestre sospese

Ancora un caso di maltrattamenti ai danni di bambini piccoli all’interno delle aule. Questa volta lo scenario è Termini Imerese, dove la procura della Repubblica ha ordinato all’Arma di eseguire un’ordinanza del gip nei confronti di sei maestre, impiegate in un istituto comprensivo di Collesano.

Bimbi maltrattati all’asilo: il caso a Collesano

Le insegnanti sono ritenute responsabili, reiteratamente, di diversi episodi di maltrattamenti e vessazioni, fisiche e morali, ai danni dei piccoli alunni di età compresa fra i 3 e i 6 anni.

Aggiornamento ore 7.00

Ci sono i dettagli per quanto riguarda il provvedimento interdittivo del giudice per gli insegnanti coinvolti nella vicenda di maltrattamenti di bambini a Collesano. Per 3 insegnanti arriva la sospensione dall’esercizio dell’insegnamento per un anno, mentre sospesi per nove mesi gli altri 3.

A far partire le indagini dei carabinieri di Collesano la segnalazione da parte di alcuni genitori, sconcertati per i comportamenti strani dei loro bambini.

Aggiornamento ore 9.00

“Sistematici e pressoché quotidiani atti di maltrattamento fisico e psicologico da parte delle sei maestre in danno dei bambini frequentatori di tre classi della scuola dell’infanzia di Collesano”. Questo è quando sarebbe emerso dai rilievi e le indagini sul caso di Collesano.

Aggiornamento ore 11.00