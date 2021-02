Blitz antidroga: smantellato gruppo criminale operativo ad Ardea e Pomezia

La Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Roma ha eseguito 8 misure cautelari arrivando a smantellare un gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti operante nella capitale con particolare riferimento alle zone di Ardea e Pomezia.

Le indagini traggono origine dall’arresto di un cittadino italiano incensurato di 37anni, per detenzione ai fini di spaccio di 9 kg lordi di marijuana trasportati a bordo di un’auto. Successivi approfondimenti hanno permesso di individuare un gruppo composto da soggetti di nazionalità italiana ed albanese, dedita al traffico di sostanze stupefacenti con base ad Ardea.

A capo del gruppo, un albanese, conosciuto con il nome di “Lele” e per la notevole caratura delinquenziale distinta dal presentarsi a ogni trattativa di droga armato di pistole con colpo in canna al fine di suscitare terrore e timore negli stessi.

Si serviva di altri soggetti albanese per la fase logistica delle trattive, per il trasporto, come tramiti con i fornitori e per individuare i luoghi per la custodia degli stupefacenti: come un’azienda agricola in zona Laurentina. A rifornire i pusher, un soggeto noto come Ermal, orbitante nella zona di Viterbo, l’unico in grado di intimorirlo. Nel complesso, sono scattate 2 ordinanze di custodie cautelari in carcere per i due albanesi già detenuti per analoghi reati, 2 arresti domiciliari a carico di due cittadini italiani e 7 ordinanze di obbligo di presentazione alla Giudiziaria, col sequestro di 1 pistola, 30 kg. di marijuana, ½ kg. di eroina, 37 gr. di hashish, e vario materiale per il confezionamento delle singole dosi.