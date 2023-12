Bolletta luce, prezzi in calo con mercato tutelato: -10,8% nel primo trimestre 2024

(Adnkronos) – Bolletta elettrica in calo del 10,8% per la famiglia tipo in tutela nel primo trimestre 2024. Lo comunica l’Arera in una nota. ”Sul finire dell’anno, le tensioni in Medio Oriente hanno interrotto il trend in discesa dei prezzi delle materie prime energetiche, tra cui il petrolio e il gas naturale”, spiega l’Autorità.

La domanda di gas ”si mantiene contenuta e il livello degli stoccaggi europei resta di poco inferiore al 90% della capacità disponibile”. Inoltre, ”la contrazione dei consumi di gas soprattutto nel settore termoelettrico, principalmente dovuta alla ripresa della generazione del parco nucleare francese e al contributo della produzione da fonti rinnovabili, ha favorito nel trimestre in corso il ribasso del prezzo dell’energia elettrica (pun) che, secondo le stime, nel primo trimestre del 2024 è atteso su valori intorno ai 114 euro/mwh.