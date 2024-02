(Adnkronos) – Una fisioterapista di 61 anni è stata aggredita nella notte nella cantina-garage di casa sua a Bolzano. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano ma non rischia la vita. Sul caso indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e individuare il responsabile dell’aggressione. La donna potrebbe essere stata aggredita con una mazza o un bastone e non con un’arma da taglio.