Bonafede: “La riforma è pronta, è ormai questione di giorni”

“I cittadini vogliono tempi brevi. La riforma è pronta da qualche mese e c’è un accordo di maggioranza, ora il mio impegno a portarlo in cdm entro 10 giorni, e lì vedremo chi ha il coraggio di dire ai cittadini che non vogliamo processo brevi. La Riforma c’è e va portata in cdm“. Ed ancora, “Leggo di trattative di cui non sono a conoscenza e che mi vengono falsamente attribuite. E’ una narrazione sbagliata“.

In primis la prescrizione, non si è sottratto alle domande dei giornalisti sull’attuale situazione della giustizia il ministro Bonafede, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario al Consiglio di Stato.

“Sento dichiarazioni al limite delle minacce e toni da opposizioni, ma io non do risposte a chi sembra farsi scrivere testi da Salvini e Berlusconi – ha poi aggiunto il Guardiasigilli alludendo chiaramente a Matteo Renzi – Non mi sono mai sottratto al confronto e al dibattito, c’è una maggioranza che lavora, ma lavorare vuol dire stare seduti a un tavolo e non vuol dire urlare e strillare sfiorando il tono delle minacce, e usando toni da opposizione. Se la riforma del processo penale resta bloccata non verrà velocizzata. Qualcuno si sta imputando su quel tema della prescrizione, ma è solo un ‘tassello’ di un quadro molto più complesso. Mi piace lavorare – conclude infine il ministro della Giustizia – e non abusare della pazienza dei cittadini e molestarli con dichiarazioni che hanno il tono della minaccia”.

Max