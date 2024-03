Bonessio: “Ok della Commissione Sport e Qualità della vita a spazi destinati alla cura dei più piccoli negli uffici aperti al pubblico”

“Parere favorevole è stato espresso questa mattina dalla Commissione Sport, Benessere e Qualità della vita alla proposta di iniziativa consiliare che riguarda il progetto “Romeing in” ossia l’allestimento di spazi destinati all’allattamento e alla cura dei neonati presso gli uffici di Roma Capitale aperti al pubblico.

La proposta a firma delle consigliere Svetlana Celli, Michela Cicculli, Valeria Baglio, Nella Converti ed Erica Battaglia, discussa dalla Commissione da me presieduta che si occupa tra le altre cose di promuovere il benessere dei cittadini, ci ha visto concordi nel ritenere necessario predisporre all’interno degli uffici comunali dei luoghi accoglienti, riservati ed esclusivamente dedicati al cambio e all’allattamento naturale e artificiale dei più piccoli.

Sulla scia di buone pratiche già in atto in alcune realtà municipali, con questo atto che condivido pienamente, non solo si consente ai genitori di occuparsi e prendersi cura in qualsiasi momento delle esigenze dei loro figli ma si riconosce soprattutto il diritto alla salute e alla crescita sana dei bambini e delle bambine sancito anche dall’ONU e dal Ministero della Salute. Una tutela che rappresenta il miglior investimento nel futuro che, come amministratori pubblici, possiamo fare”.

Così, in una nota, il consigliere Ferdinando Bonessio, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale.

