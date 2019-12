Brexit, ecco come cambierà l’ingresso per i turisti

Come è giusto che sia, con l’avvento della Brexit sul territorio britannico – inevitabilmente – entreranno in vigore una lunga serie di nuove misure di sicurezza che limiteranno al minimo la libertà di movimento ai cittadini europei. Ovviamente, in testa, sarà impedito l’ingresso nel Paese ai cittadini europei con precedenti penali. Quindi addio carte d’identità e mano ai passaporti. Ed ancora, sul modello americano, per varcare le frontiere sarà necessario un sistema di visti elettronici, esteso sia ai visitatori provenienti dai Paesi Ue, che da queli provenienti dal Commonwealth.

Nello specifico, come ha spiegato Priti Patel (ministro dell’Interno), questo sistema Eta (Electronic Travel Authorisation), è specificatamente stato pensato per semplificare le procedure di identificazione alle frontiere, semplificando l’individuazione di eventuali visitatori a rischio. Infine, sarà inserito il conteggio dei visitatori in entrata e in uscita dal Paese.

Max