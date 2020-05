Bundesliga, oggi la 28a giornata: partite, orari e dove vederla

L’astinenza da calcio giocato è finita, il pallone è tornato a rotolare. Anche se, al momento, solo in Germania. La Bundesliga ha riaperto i battenti, ha fatto vedere al mondo che può esistere il calcio anche nel nuovo mondo post-Covid 19. È un universo strano, fatto di interviste a metri di distanza, giocatori in tribuna e muniti di mascherine; e di stati vuoti. Anzi, riempiti di tifosi solo di cartone.

Il calcio parla tedesco, ogni tifosi è incollato alla TV per seguire la Bundes, l’unico campionato europeo dove sono seguiti i fatti dopo le promesse. Anche la Spagna ha dato il via alla ripartenza a partire dal 13 giugno, l’Italia aspetta la giornata di giovedì per conoscere il proprio futuro, ancora nebuloso.

Il calendario della 28a giornata

Intanto la Bundesliga mette d’accordo tutti, perché la nostalgia del pallone che rotola sul campo può essere sconfitta solo sintonizzandosi sulle frequenze tedesche. Allora via anche alla 28a giornata di Bundesliga, che come le ultime due sarà seguitissima in tutto il mondo. Si parte oggi martedì’ 26 maggio e si conclude domani. Una due giorni ricca di emozioni. Di seguito il calendario completo.

Martedì 26 maggio

Borussia Dortmund-Bayern Monaco (ore 18.30): Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Diretta Gol (ore 20.30): Sky Sport Uno

Werder Brema-Borussia Moenchengladbach

Eintracht Francoforte-Friburgo

Bayer Leverkusen-Wolfsburg: anche su Sky Sport Football

Mercoledì 27 maggio

RB Lipsia-Herta Berlino (ore 18.30): Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Diretta Gol (ore 20.30): Sky Sport Football

Augsburg-Paderborn

Fortuna Dusseldorf-Schalke 04

Union Berlino-Mainz

Hoffenheim-Colonia: anche su Sky Sport Arena