Calcio, Conference, contro il Bodo serve una Roma da rimonta

Serve una Roma da rimonta, come quella che di recente è sempre più emersa negli ormai noti ‘ultimi dieci minuti giallorossi’, domani sera contro il Bodo Glimt.

Quello che è certo, è che per passare il turno la Roma deve ribaltare il 2-1 dell’andata in un Olimpico sold out, carico di enfasi e pathos, e di certo dodicesimo uomo in campo.

Ma per farlo serve vincere con due gol di scarto. Un’impresa che alla Roma è riuscita recentemente col Barcellona ma che è mancata in passato con Slavia Praga o Arsenal.

Il tifo punta tutto su Mourinho, grande specialista di epiche rimonte proprio nelle competizioni europee, oltre che su alcune statistiche: su tutte, l’efficacia sotto porta nell’ultimo quarto d’ora di gara, e il record di punti ottenuti coi giocatori entrati dalla panchina. Per domani, tutti a disposizione del tecnico portoghese: Zaniolo non dovrebbe essere titolare, per la difesa invece ballottaggio tra Mancini e Kumbulla.