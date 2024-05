Case popolari Roma ai Nomadi, la denuncia di Santori (Lega): “Prima i bonus, ora le case, con Gualtieri imperversa il razzismo al contrario”

“Le graduatorie delle case popolari esplodono, ma il sindaco Gualtieri, a margine della tavola rotonda per i cento anni del liceo Mamiani, ribadisce l’intenzione di dare casa ai nomadi, trovata che fa il paio con le case da regalare agli occupanti abusivi”.

Case popolari Roma ai Nomadi, la denuncia di Santori (Lega): “Ora basta: 357mila euro per la chiusura del campo di Castel Romano e bonus fino a 10mila di aiuti alle famiglie rom per consentire l’ affitto di un casa”

Così il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori, che aggiunge: “Ora basta, i progetti di inclusione nei decenni hanno solo sprecato centinaia di milioni di euro senza alcun risultato: gli ultimi fallimenti registrano il bando di 357.000 euro per la chiusura del campo di Castel Romano e bonus fino a 10.000 euro di aiuti alle famiglie rom per consentire l’ affitto di un casa”.

Case popolari Roma ai Nomadi, la denuncia di Santori (Lega): “Tutto questo rappresenta il vero razzismo al contrario del sindaco Gualtieri”

Tutto questo, sbotta ancora il leghista capitolino, rappresenta “Il vero razzismo al contrario del sindaco Gualtieri: dove chi aspetta la casa popolare da decenni e che onestamente ha presentato una regolare domanda, deve vedersi superato da tutti in nome della finta integrazione fatta di soldi buttati”.

Si tratta, conclude il capogruppo del Carroccio in Campidoglio, di “premi a chi vive nell’illegalità e l’ennesima dimostrazione di dannoso buonismo che umilia i cittadini onesti”.

Max