Spiagge Roma – “Da oggi i chioschi di Capocotta sono ufficialmente abbandonati e a rischio”, denunciano F.de Gregorio ed A. Bozzi (Azione)

Ormai siamo nel pieno avvio della stagione estiva e, come vedremo, malgrado vi sia stato abbastanza tempo per pianificare ed organizzare al meglio una stagione balnerare – per i ‘vacanzieri’ – alla grande, su parte del litorale lidense la situazione è invece a dir poco caotica, con molte strutture chiuse, ed i servizi pressoché inesistenti.

Capocotta, chioschi allo sbando, la de Gregorio e Bozzi (Azione): “Di proprietà del Comune, sono abbandonati e in balia di chiunque, così come le preziose dune mediterranee, mentre i cartelli di divieto di balneazione fanno bella mostra, in totale assenza di bagnini di salvamento”

Una situazione assurda ed ‘emergenziale’, come denunciano da Azione Flavia De Gregorio (Capogruppo in Campidoglio), ed Andrea Bozzi (Municipio X): “Da ieri gli uomini del Gruppo Spe della Polizia Locale di Roma Capitale non presidiano più i tre chioschi di Capocotta, messi a bando dal Campidoglio soltanto ad aprile, dopo che nell’ottobre scorso i vecchi gestori erano stati allontanati. Nessuno conosce l’esito del bando, ma certo è che, se anche cominceranno ad assegnarne uno, tra allacci, manutenzione e procedure varie ci vorranno settimane poi per la riapertura. Chiedevamo la sorveglianza da mesi ma, quando è finalmente arrivata, è durata solo un sei settimane e ora i chioschi, di proprietà del Comune, sono abbandonati e in balia di chiunque, così come le preziose dune mediterranee, mentre i cartelli di divieto di balneazione fanno bella mostra, in totale assenza di bagnini di salvamento”.

Capocotta, chioschi allo sbando, la de Gregorio e Bozzi (Azione): “Un’ordinanza della Città Metropolitana ha vietato il transito dei bus, cosicché migliaia di romani giocoforza si riverseranno in auto sulla spiaggia libera più bella e frequentata che abbiamo”

E pensare, aggiungono i due rappresentanti di Calenda attraveso una nota congiunta, “Il Sindaco, dopo che a marzo un quarto chiosco prese fuoco, venne sul posto a dire che nessuno avrebbe arretrato davanti alla criminalità. Ma ora chi custodirà i nostri beni? Una programmazione caotica e tardiva, dopo che il Municipio X ha colpevolmente ceduto la Delega al Litorale al Comune, ha fatto sì che a metà maggio Capocotta sia di fatto abbandonata, per la gioia di parcheggiatori illegali, ladruncoli che attaccano le auto ogni giorno e venditori abusivi. E, come se non bastasse, da qualche giorno un’ordinanza della Città Metropolitana ha vietato il transito dei bus, cosicché migliaia di romani giocoforza si riverseranno in auto sulla spiaggia libera più bella e frequentata che abbiamo”.

Dunque, concludono infine Flavia De Gregorio ed Andrea Bozzi: “Chiediamo di reintrodurre immediatamente una qualche forma di sorveglianza in attesa che i chioschi, chissà quando, vengano riassegnati”.

