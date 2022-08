Calciomercato Lazio, Gosens può riaprire Acerbi all’Inter. Con la sua uscita direzione Bayer Leverkusen, i nerazzurri accelerano per Borna Sosa dello Stoccarda come sostituto.

L’ex Atalanta dovrebbe tornare a giocare in Bundesliga in prestito oneroso di 2 milioni più riscatto obbligatorio a 28, mentre Sosa in prestito oneroso con diritto di riscatto su cifre inferiori. Questo potrebbe riaprire il discorso tra Acerbi e l’Inter. Il presidente Zhang aveva posto il veto per non appesantire il monte ingaggi.