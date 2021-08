Calciomercato Roma, ore caldissime per l’erede di Edin Dzeko

Roma, ore caldissime sul fronte calciomercato. Il General Manager Thiago Pinto è infatti da ieri a Londra per provare a chiudere tutta una serie di operazioni sia in entrata che in uscita.

In primo luogo l’affare relativo all’attaccante del Chelsea Abraham, che dovrebbe sostituire Dzeko ormai approdato all’Inter in sostituzione proprio del centravanti Lukaku sbarcato a Londra, sponda blues. Ai freschi vincitori della Supercoppa Europea, nel match contro il Villareal nel quale Abraham è rimasto tutto il tempo in panchina, i giallorossi avrebbero offerto 45 milioni di euro pagabili in 5 anni, lo scoglio resta la volontà del calciatore. L’alternativa è Lacazette, punta dell’Arsenal, club interessato proprio ad Abraham. Operazioni in uscita nella City per Pinto: Olsen, Perez su tutti.

Il portiere scandinavo, da diverse stagioni non rientra nei piani della società, che ha oltretutto venduto Pau Lopez al Marsiglia e comprato un nuovo titolare, Rui Patricio. Mentre il laterale d’attacco iberico, dopo un buon avvio, non ha mantenuto le premesse in maglia giallorossa e malgrado un discreto precampionato con Mourinho, resta uno dei possibili partenti. Sullo sfondo anche la posizione dell’altro spagnolo Villar che, in mediana, al pari di Darboe e di Diawara, già finito da tempo nel mirino del Wolves, potrebbero aprire un ulteriore buco oltre che fornire liquidità sufficienti per colmare il vero gap in rosa indicato dallo special one, ovvero sia il centrocampista centrale di interdizione e impostazione tanto caro al gioco del tecnico portoghese.