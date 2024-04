Campidoglio – Ciani (Demos): “Tanti auguri a Dario Nanni, consigliere militante”, dopo l’annuncio di lasciare Azione

“Ho conosciuto Dario Nanni (nella foto,ndr), tanti anni fa nella periferia est di Roma nel mio impegno come volontario, molto prima di impegnarmi in politica e nel tempo ho visto la sua passione militante per la città e la politica; in questi due anni in Assemblea Capitolina ne ho conosciuto l’impegno amministrativo da Consigliere e da Presidente della Commissione Giubileo. A Dario mi unisce la passione per la periferia della nostra città e la vicinanza a tante persone in difficoltà. Senza entrare nei motivi della sua decisione di lasciare Azione, gli auguro buon lavoro per il bene di Roma”. Così Paolo Ciani, capogruppo capitolino di Demos e deputato.

Max