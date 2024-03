“Per garantire che l’interesse pubblico sia perseguito in maniera efficace e imparziale in tutte le attività relative alla gestione del verde cittadino, inclusa la tutela degli alberi nelle aree di cantiere o in prossimità di scavi, ma anche negli interventi di potatura delle chiome o in quelli di consolidamento nel terreno è indispensabile che il tecnico venga nominato direttamente dal Dipartimento dell’Ambiente.

È quanto abbiamo chiesto in una proposta di delibera depositata nei giorni scorsi”.

Così in una nota Flavia de Gregorio, capogruppo capitolino di Azione, e Silvia Ambrosio, assessore ombra all’ambiente per la Lista Civica Calenda Sindaco.

Max