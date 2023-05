Campidoglio – Ipa, De Santis (LcR): “Preoccupante che l’Assessorato Bilancio dichiari di non avere titolo”

“Nei giorni scorsi si è tenuta una Commissione Trasparenza sulle note problematiche di Ipa, l’istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale. Sono stati convocati l’assessore al Personale, Catarci, e quella al Bilancio, Scozzese.

In questo periodo sono tante le preoccupazioni dei 23.000 dipendenti rispetto alla stabilità dell’istituto, in forte necessità di un pronto e urgente rilancio, che l’amministrazione ha dichiarato di voler assicurare.

In quest’ottica abbiamo apprezzato la presenza in Commissione dell’assessore Catarci. Al contrario, abbiamo trovato preoccupante l’assenza dell’assessora al Bilancio, la quale ha dichiarato in una nota di non avere titolo sull’argomento.

Va da sé che, al netto delle mere competenze burocratiche, il tema richiede un intervento e un’attenzione particolari da parte di chi gestisce i conti di Roma Capitale. I problemi di Ipa infatti non sono legati a un semplice indirizzo politico, ma attengono a precise e circoscritte esigenze di natura finanziaria. Sarebbe davvero preoccupante se l’assessora Scozzese se ne volesse lavare le mani.

Ci auguriamo che, al di là della circostanza odierna, l’Assessorato al Bilancio presti il dovuto supporto a questo istituto così importante per la qualità della vita dei lavoratori di Roma Capitale”.

Così in una nota Antonio De Santis, capogruppo in Assemblea capitolina della Lista Civica “Virginia Raggi”.

