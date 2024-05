Campidoglio- La Celli: “E’ giusto l’allarme di Gualtieri per Roma, il governo taglia i fondi ai comuni e penalizza i cittadini”

“Il Governo di centrodestra taglia i fondi ai Comuni e penalizza i cittadini. Condividiamo e sosteniamo l’allarme del sindaco Roberto Gualtieri per la città di Roma che rischia di perdere 81 milioni di euro in 5 anni. Quello della spending review per i Comuni, con una misura legata alle risorse del Pnrr, è un provvedimento assolutamente infausto che non tiene conto del lavoro che le amministrazioni mettono in campo quotidianamente per garantire opere e servizi pubblici, con conseguenze negative per le fasce più fragili. Non possono essere gli enti locali a pagare gli effetti di scelte sbagliate del Governo, ancora una volta lontano dalle esigenze reali delle persone. Crediamo invece che il Pnrr sia una preziosa occasione da non sprecare e da valorizzare, come sta facendo Roma Capitale con una grande azione di rigenerazione e trasformazione del tessuto urbano. Provvedimenti, purtroppo, come quello proposto dal Governo, fanno solo male e compromettono il percorso di crescita avviato, scaricando tutto il peso e la responsabilità sui sindaci e sui Comuni”.

Così in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli (nella foto).

Max