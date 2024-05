“A Ostia c’è una comunità di persone perbene al fianco della quali ci saremo sempre” così afferma Monica Lucarelli, Assessora alla Sicurezza, Commercio e Pari Opportunità di Roma Capitale, durante la sua visita alla scuola di Ostia con il Ministro Valditara.

“Qui vivono persone oneste, che dedicano impegno al lavoro, che si preoccupano di mandare i propri bambini a scuola e che contribuiscono quotidianamente alla crescita e al benessere della comunità. Tuttavia, ci sono alcuni clan contro cui combattiamo costantemente, i quali cercano di oscurare e imporsi con atteggiamenti aggressivi, minando le fondamenta di realtà importanti come le scuole. Il Comune sta attivamente operando sui territori e nelle istituzioni scolastiche, implementando progetti per promuovere la legalità e garantire che questi valori siano radicati e diffusi tra i cittadini, soprattutto tra le giovani generazioni” sottolinea.

“Anche oggi, con la visita del Ministro Valditara, sono qui ad Ostia per dimostrare la presenza tangibile di tutta l’Amministrazione di Roma Capitale a sostegno dell’intera comunità scolastica. Ci impegniamo a fianco dell’intera comunità educativa per promuovere la cultura della legalità, poiché crediamo fermamente che solo attraverso l’educazione e il rispetto delle regole possiamo costruire una società sicura e inclusiva per tutti i cittadini” conclude l’Assessora.

Max