Campidoglio – Pandolfi (capogruppo di Azione): “Il Municipio III è bloccato da mesi. Dov’è il sindaco?”

“Nonostante ben 14 atti da discutere, alcuni dei quali addirittura protocollati a dicembre, comprese delibere comunali a cui siamo chiamati a dare parere, per la terza settimana consecutiva, il Consiglio del III Municipio non sarà convocato a causa di beghe interne al Partito Democratico. È uno schiaffo ai cittadini e all’opposizione, perché solo in Consiglio si possono discutere proposte e trovare soluzioni per i problemi di questo territorio”, denuncia Livia Pandolfi, capogruppo di Azione in III Municipio.

“Diserbo stradale, soggiorni estivi per gli anziani, delibere sul verde pubblico o sulla sosta delle persone con disabilità. Sono principalmente questi gli argomenti degli atti che dovremmo discutere ed è giusto che i cittadini sappiano che le decisioni che li riguardano sono, ancora una volta, rimandate perché il Consiglio municipale non è convocato. Tecnicamente il suo Presidente, Filippo Laguzzi, non convoca la capigruppo e di conseguenza il Consiglio non può avere luogo. Dal canto suo il Presidente del Municipio Paolo Marchionne, che ha su di sé la responsabilità politica del funzionamento della macchina amministrativa, non riesce da mesi a sbloccare la situazione.” spiega ancora la Pandolfi.

“Mi si dice pure che questa sarebbe la politica con la P maiuscola che noi di Azione dovremmo imparare. Quale? Piegare l’attività consigliare agli scontri correntizi del Pd? Nella lotta stucchevole del “me contro te” la politica si mortifica, scade, si abbassa, i cittadini ne fanno le spese e non vanno più a votare. Dov’è il Segretario del Pd Enzo Foschi e dov’è il sindaco?”, conclude la Pandolfi.

“Lo scorso lunedì Gualtieri ha trovato il tempo per inaugurare, dopo dieci anni di attesa, il parcheggio di scambio di Conca D’Oro in III Municipio. Peccato che si sia fermato a questo, mentre avrebbe dovuto trovare il tempo di intervenire anche per far funzionare a dovere la democrazia in un quadrante della città dove il suo partito sta offrendo uno spettacolo deprimente”, puntualizza dal canto suo Flavia De Gregorio, capogruppo di Azione in Campidoglio.

Max