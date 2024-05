Campidoglio – Santori (Lega) denuncia: “Il concorso per dirigenti è un poltronificio, così Gualtieri cresce, solo il 20% dei posti agli esterni”

“I nuovi bandi per dirigenti in Roma Capitale aprono a un numero sempre maggiore di esterni: la delibera varata dalla giunta con le modifiche alla macrostruttura e al regolamento sul nuovo assetto degli uffici e dei servizi prevede infatti di ampliare al 20% l’ assunzione di personale che non fa già parte del Campidoglio.

Questo è l’ennesimo tratto inaccettabile della giunta Gualtieri nella gestione del personale umiliando ulteriormente le professionalità interne. I numeri degli esterni sono già oggi ragguardevoli: Roma Capitale a dicembre 2023 contava in servizio 170 dirigenti di ruolo, di cui 6 in posizione di aspettativa/comando presso altri Enti, e 13 dirigenti che risultano in servizio assunti ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel, cioè esterni. Il poltronificio Gualtieri, che già spende oltre 6 milioni di euro per il personale della sua segreteria e di quello degli assessorati, è destinato dunque a crescere, ‘al fine di rendere effettiva, concreta e efficiente la diversa articolazione microstrutturale dell’Ente’, come declama il provvedimento capitolino. Sarà invece soltanto l’ennesima puntata di una malagestione cui il Campidoglio a trazione Pd non riesce a porre un freno a dare occupazione agli amici degli amici”. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Aula Giulio Cesare Fabrizio Santori.

Campidoglio: dettagli degli ultimi bandi usciti

1) Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Dirigente della U.O. Piano Regolatore della Direzione Pianificazione Generale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

2) Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio di Scopo “Ufficio di Supporto specialistico per le attività di gestione delle relazioni istituzionali e per la promozione di iniziative a sostegno alle attività di competenza dell’Ente” già Ufficio di Scopo “Ufficio Giuridico”

3) Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Convenzioni Urbanistiche e Periferie del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

Campidoglio: la scadenza per la presentazione delle istanze. 8 maggio 2024

Questo il link dell’Albo Pretorio dove poter fare la ricerca degli atti (fino all’8 maggio)

https://www.comune.roma.it/gedalbonet/

Questo invece il link degli avvisi e bandi del Dipartimento Risorse Umane che fornisce tutte le info e ed i file dei relativi avvisi pubblici (che dovrebbero permanere anche oltre la scadenza)

https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?struttura=dip_sa

