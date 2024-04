Campidoglio – Santori (Lega): “I disegni dei bambini in mostra per il Natale di Roma, e per dire No alla guerra”

Campidoglio – Santori (Lega): “I disegni dei bambini in mostra per il...

“È un appello severo quello che viene dai più piccoli per dire ancora una volta ‘no alla guerra’. Un monito che viaggia attraverso i colori e nella fantasia di disegni da ogni latitudine per restare forse più impresso e contribuire così a riaccendere quella luce della ragione che sembra in questi tempi affievolirsi, ma che la scuola in ogni angolo del mondo si sforza di nutrire e preservare.

Un richiamo alle proprie responsabilità per tutti gli adulti. Sono orgoglioso di aver contribuito alla realizzazione di questa importante iniziativa fortemente voluta anche dalla presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, una mostra che in occasione del 2777° Natale di Roma porta in piazza del Campidoglio disegni realizzati da bambini di tutto il mondo. Ringrazio l’associazione ‘Colors for Peace’, le scuole partecipanti e tutti coloro che con il loro impegno hanno reso possibile questo evento unico e prezioso per la Capitale“.

Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, consigliere segretario dell’Assemblea Capitolina.

‘Rome for Peace’ è un evento che desidera lanciare un messaggio di pace da parte degli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia di tutti i Continenti.

