Carcere di Velletri, incredibile: arrestata mentre cerca di introdurre cocaina da consegnare al figlio durante la visita

“Nella tarda mattinata di ieri, nella sala colloqui del carcere di Velletri, una donna è stata individuata dalla Polizia Penitenziaria mentre tentava di introdurre 20 grammi di cocaina da consegnare al figlio 45enne, detenuto per rapina. Nei confronti della donna è scattato subito l’arresto”.

E’ quanto comunica Mirko Manna della FP CGIL Nazionale.

Carcere di Velletri, mamma arrestata, la Fp Cgil: “Dietro il traffico di stupefacenti e telefonini, ruotano giri di affari per milioni di euro”

“L’introduzione di sostanze stupefacenti sono una grave minaccia per la sicurezza delle carceri – spiega il rappresentante sindacale della Polizia Penitenziaria – e minano alle fondamenta i tentativi di recupero dei detenuti nella società. Dietro il traffico di stupefacenti e telefonini, ruotano giri di affari per milioni di euro con conseguente gestione di potere fondamentale per stabilire le gerarchie all’interno e al di fuori delle carceri”.

Carcere di Velletri, mamma arrestata, la Fp Cgil: “Abbiamo chiesto più volte il potenziamento delle Unità cinofile del Corpo di Polizia Penitenziaria”

Dunque, conclude Manna, “Abbiamo chiesto più volte il potenziamento delle Unità cinofile del Corpo di Polizia Penitenziaria che hanno sempre dato prova di efficienza ed efficacia. Si tratta di una specializzazione che andrebbe potenziata e resa più pervasiva su tutto il territorio nazionale e non solo in attività sporadiche per colpa delle poche unità in servizio.”

