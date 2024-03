Carceri – La deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani: “Moltissime ombre e qualche luce a Udine” 

“Ombre ma anche qualche luce al carcere di Udine. La casa circondariale friulana condivide la problematica nazionale del sovraffollamento, con numeri largamente oltre i limiti della capacità e condizioni problematiche, con 148 detenuti su una capienza di 86 posti. Critica anche la situazione del personale di Polizia penitenziaria, dato che su una dotazione prevista di 110 agenti in organico ce ne sono 70. Le prospettive di alleggerimento di questi numeri non sono all’orizzonte, mentre sono costanti gli arrivi di soggetti problematici o psichiatrici”.

Lo ha dichiarato oggi a Udine la deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani la quale, con il garante dei Diritti delle Persone private della Libertà personale del Comune di Udine Franco Corleone, è stata in visita al carcere di via Spalato.

La Serracchiani sulle criticità del carcere di Udine: “Prevista la sala affettività, e quattro nuovi educatori ma, al momento è impossibile prevedere attività lavorative per i reclusi”

“Si vede in prospettiva una situazione in miglioramento – ha spiegato Serracchiani – grazie a un progetto articolato di riqualificazione del complesso carcerario che coinvolge una dozzina di persone della sezione semiliberi e la creazione di un polo culturale ed educativo nell’ex sezione femminile. E’ prevista anche la sala affettività e sono attesi quattro nuovi educatori ma – ha puntualizzato la deputata – al momento è impossibile prevedere attività lavorative per i reclusi”.

