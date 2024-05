Carta d’identità elettronica – Anche i Municipi XI e XV aderiscono all’Open day annunciato per il prossimo fine settimana

Oltre ai Municipi II, VI, VII e VIII, sabato 11 maggio anche gli uffici anagrafici dei Municipi XI e XV aderiscono all’Open Day dedicato alla carta d’identità elettronica.

Nel Municipio XI la sede di Via Portuense 579 sarà aperta dalle ore 8.00 alle ore 16.00,

nel Municipio XV le sedi di Via Enrico Bassano 10 e Via Flaminia 872 dalle ore 8.30 alle ore 16.00.

Si ricorda inoltre che gli ex PIT di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune saranno operativi sabato 11 maggio 8.30-16.30 e domenica 12 maggio 8.30-12.30, il punto di rilascio di Via Petroselli 52 sabato 11 maggio 8.30-16.30.

Come al solito, per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 10 maggio dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno ( https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ).

Sul portale di Roma Capitale è consultabile l’elenco aggiornato delle sedi presso le quali rivolgersi per richiedere la C.I.E.

