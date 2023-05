Carta d’identità elettronica: domani e domenica Open day con prenotazione nei municipi IV, VIII, XIII, XV e negli ex Pit

Gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono nel weekend del 27 e 28 maggio con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi IV, VIII, XIII e XV nella giornata di sabato, e degli ex Punti Informativi Turistici del centro anche la domenica.

Per richiedere la carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 12.30 di venerdì 26 maggio, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Carta d’identità elettronica: questa settimana coinvolto anche il comune di Colleferro

Si ricorda, inoltre, che nell’ambito dell’iniziativa “Turismo dei Servizi”, avviata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale in accordo con i Comuni del territorio, sabato 27 dalle 15 alle 18 e domenica 28 dalle 9 alle 12.30 il Comune di Colleferro consentirà anche ai non residenti di richiedere il documento elettronico, con l’apertura straordinaria degli uffici di Via Nobel/Piazza dei Cosmonauti.

“Il Ministero dell’Interno ha oggi comunicato che il servizio di prenotazione AgendaCIE è stato ripristinato, ci si scusa con l’utenza laddove si dovessero presentare disagi legati al sovraccarico dell’operatività a causa dei problemi tecnici che la piattaforma del Viminale ha riscontrato nei giorni scorsi” ha commentato Andrea Catarci, Assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

“Da oltre un anno, in concomitanza con l’avvio degli Open Day, a Roma vengono erogate centinaia di carte d’identità in più ogni settimana, con prenotazione il giorno precedente. Nel prossimo weekend saranno garantite oltre 700 richieste di CIE: si tratta di uno sforzo eccezionale per il quale ringrazio sentitamente gli ufficiali dell’Anagrafe, dei Municipi e dei Dipartimenti capitolini competenti, oltre ai Comuni della Città Metropolitana che supportano il piano dell’amministrazione per migliorare il servizio” ha concluso Catarci.

Per espletare la richiesta della CIE bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento qualora di tratti di rinnovo e non di prima emissione.

Orari ed indirizzi dei Municipi coinvolti

Municipio IV: la sede di Via Rivisondoli 2 sarà aperta sabato 27 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13

Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato 27 maggio dalle ore 8.30 alle ore 16

Municipio XIII: la sede di Via Aurelia 470 sarà aperta sabato 27 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Municipio XV: sabato 27 maggio la sede di Via Enrico Bassano 10 – La Storta sarà aperta dalle ore 8.30 alle 13.30, la sede di Piazza Saxa Rubra 19 – Prima Porta sarà aperta dalle 8.30 alle 16.30

Giorni e orari apertura ex Pit

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: aperti sabato 27 maggio dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e domenica 28 maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.30

